Вертолет разбился о скалу по дороге из Анапы в Абрау-Дюрсо

По факту крушения вертолета Robinson в Краснодарском крае начата доследственная проверка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте.

"Сообщение о происшествии поступило около 21:40 мск", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что вертолет осуществлял перелет по маршруту Анапа - Абрау-Дюрсо.