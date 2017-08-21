Вертолет разбился о скалу по дороге из Анапы в Абрау-Дюрсо
По некоторым данным, на борту могли находиться пять человек
22 августа 2017, 04:59
По факту крушения вертолета Robinson в Краснодарском крае начата доследственная проверка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте.
"Сообщение о происшествии поступило около 21:40 мск", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что вертолет осуществлял перелет по маршруту Анапа - Абрау-Дюрсо.
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