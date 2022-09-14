Вертолёт с пятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в Горном Алтае

В Республике Алтай вертолёт Eurocopter AS 350 авиакомпании «Алтайавиа» совершил вынужденную посадку в Чойском районе, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Авиаинцидент случился 13 сентября около 16:00. На борту воздушного судна находились командир и четыре пассажира. Раненых нет, судно повреждений также не получило, а пассажиров уже эвакуировали.

Причины происшествия пока неизвестны. Следователи проводят проверку.

«Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Горном Алтае упал в Катунь турист из Новокузнецка. Тело мужчины искали в течение трёх дней.