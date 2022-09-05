Вертолёт со спасателями сел на склоне Ключевского вулкана, где погибли восемь человек

Спасатели приземлились на вулкане Ключевская Сопка в Камчатском крае, где погибли восемь туристов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального Центра обеспечения действий по ГО и ЧС.

Отмечается, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил поисково-спасательный отряд на отметку 1663 метра. Высадить его на большей высоте не позволил сильный ветер и пепел, который поднимается со склонов крупнейшего действующего на материке вулкана.

Группа спасателей уже начала восхождение к туристам. Двое выживших остаются на высоте более 4,1 тыс. метров, ещё двое — в домике вулканологов на высоте 3,3 тыс. метров.

«Их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метров», — сказали в ведомстве, уточнив, что исход поисково-спасательной операции зависит от погоды, пепловых облаков на склонах, таяния ледников, схода селевых потоков и камнепадов.

Напомним, всего группа путешественников насчитывала 12 человек. Они отправились в 10-дневный поход 30 августа. 3 сентября при восхождении на Ключевскую Сопку на высоте более 4000 метров несколько человек упали. 4 сентября сообщалось о шести погибших (среди них житель Алтайского края), однако утром 5 сентября власти Камчатки сообщили ещё о двух умерших. СК возбудил уголовное дело.