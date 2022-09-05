Вертолёт со спасателями сел на склоне Ключевского вулкана, где погибли восемь человек

Значительное расстояние спасателям предстоит преодолеть пешком

5 сентября 2022, 11:00, Никита Черников

Спасатели приземлились на вулкане Ключевская Сопка в Камчатском крае, где погибли восемь туристов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального Центра обеспечения действий по ГО и ЧС.

Отмечается, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил поисково-спасательный отряд на отметку 1663 метра. Высадить его на большей высоте не позволил сильный ветер и пепел, который поднимается со склонов крупнейшего действующего на материке вулкана.

Группа спасателей уже начала восхождение к туристам. Двое выживших остаются на высоте более 4,1 тыс. метров, ещё двое — в домике вулканологов на высоте 3,3 тыс. метров.

«Их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метров», — сказали в ведомстве, уточнив, что исход поисково-спасательной операции зависит от погоды, пепловых облаков на склонах, таяния ледников, схода селевых потоков и камнепадов.

Напомним, всего группа путешественников насчитывала 12 человек. Они отправились в 10-дневный поход 30 августа. 3 сентября при восхождении на Ключевскую Сопку на высоте более 4000 метров несколько человек упали. 4 сентября сообщалось о шести погибших (среди них житель Алтайского края), однако утром 5 сентября власти Камчатки сообщили ещё о двух умерших. СК возбудил уголовное дело.

Операция по спасению туристов на Камчатке, где погиб житель Алтайского края, осложняется плохой погодой

Операция по спасению туристов на Камчатке, где погиб житель Алтайского края, осложняется плохой погодой

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