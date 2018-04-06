Вертолет ВМС Италии рухнул в Средиземное море

Один человек погиб в результате падения вертолета военно-морских сил Италии в Средиземное море. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает издание, ЧП произошло вечером в четверг, 5 апреля. Инцидент произошел во время учений "Безопасное море". Погиб один из пяти членов экипажа. Жизни и здоровью остальных ничего не угрожает.

Потерпевший крушение вертолет совершал тренировочный вылет. Он упал в центральной части Средиземного моря неподалеку от патрульного корабля "Comandante Borsini", который принимает участие в операции "Безопасное море" по борьбе с нелегальной миграцией из Северной Африки в Европу.