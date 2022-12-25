Веселье не остановил даже огонь. Пожар произошёл в ночном клубе во Владивостоке

Посетители не торопились эвакуироваться, но им пришлось выходить через один выход

25 декабря 2022, 12:03, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В ночном клубе Unique во Владивостоке в ночь на 25 декабря произошёл пожар. Об этом сообщает Baza.

Во время вечеринки над сценой, на которой находился ведущий, загорелся потолок. Посетители не спешили эвакуироваться, паники не возникло, а многие просто продолжили танцевать и пить свои коктейли.

Тем не менее выходить людям из клуба пришлось через единственный выход.

Сотрудники ночного клуба с огнетушителем быстро погасили огонь. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что в ночь на 24 декабря на Таврической улице в столице Кузбасса сгорел частный приют, который не был зарегистрирован. В результате этого пожара погибли 22 человека.