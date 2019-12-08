Вице-губернатор Тамбовской области погиб, выпав из окна пятого этажа

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом, был найден мертвым. Тело чиновника обнаружили 8 декабря около 6 часов утра под окнами многоэтажки. В дежурную часть обратилась мать Чулкова, по месту жительства которой он находился под домашним арестом, пишут местные СМИ.

По факту его гибели СКР по Тамбовской области организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства его гибели.

Ранее, в начале ноября, накануне судебного заседания чиновник уже попадал в больницу из-за имитации попытки суицида. Второй случай был совершен уже в самой больнице.

Глеб Чулков по решению Ленинского райсуда города Тамбова определен под домашний арест. Чиновника подозревали в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество".

Чулков возглавлял комитет по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 года. В 2008 году он назначен на должность замглавы администрации области.