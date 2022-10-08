Вице-премьер Хуснуллин возглавил комиссию по ЧП на Крымском мосту

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Как сообщает РИА Новости, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Также в комиссию входят представители Минтранса, МЧС, Минтранса, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора и силовых ведомств, а также главы Краснодарского края и Крыма.

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Политика Путин поручил сформировать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту

Напомним, что инцидент произошёл утром 8 октября. По первым сообщениям, на Крымском мосту воспламенился один из вагонов товарного поезда, который шёл из Тамани в Керчь. Позднее стало известно, что на автомобильной части моста взорвался грузовик. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время следователи заняты установкой лиц, причастных к совершению преступления.

Президент Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию в связи с ЧП. По предварительной информации, погибли три человека.