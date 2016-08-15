Вице-спикер заксобрания Петербурга Павел Солтан погиб в дорожной аварии

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Заместитель председателя заксобрания Санкт-Петербурга Павел Солтан погиб в дорожной аварии, произошедшей накануне вечером на автодороге Парголово — Огоньки.

Известно, что столкновение двух машин – Mercedes и Toyota — произошло на 43-м километре.

За рулем японского автомобиля находился Павел Солтан. Он скончался в результате аварии. Кроме того, в больнице умерла его супруга Светлана Солтан, также находившаяся в машине.