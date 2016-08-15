Вице-спикер заксобрания Петербурга Павел Солтан погиб в дорожной аварии
Супруга парламентария скончалась в больнице
15 августа 2016, 09:46
Фото: zaks78.ru
Заместитель председателя заксобрания Санкт-Петербурга Павел Солтан погиб в дорожной аварии, произошедшей накануне вечером на автодороге Парголово — Огоньки.
Известно, что столкновение двух машин – Mercedes и Toyota — произошло на 43-м километре.
За рулем японского автомобиля находился Павел Солтан. Он скончался в результате аварии. Кроме того, в больнице умерла его супруга Светлана Солтан, также находившаяся в машине.
Комментарии
Новости партнеров