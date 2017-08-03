Видео перестрелки с "бандой ГТА" в Мособлсуде появилось в сети

Фото: ren.tv

Канал РЕН ТВ разместил видео перестрелки правоохранителей с членами "банды ГТА" в здании Московского областного суда.

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Происшествия Опубликовано видео с места перестрелки в Мособлсуде

В ролике видно, как несколько человек стоят у дверей в зале суда, куда спустя некоторое время пытаются ворваться бандиты. Затем между ними и полицейскими начинается перестрелка.

Напомним, инцидент произошел 1 августа. Пятеро подсудимых напали на конвоиров и отобрали их табельное оружие. Однако стражам порядка удалось пресечь попытку побега. Правоохранители ликвидировали трех преступников, еще двое попали в реанимацию в тяжелом состоянии. В перестрелке также были ранены боец ОМОНа и двое полицейских.

РИА Новости добавляет, что позже в Росгвардии отметили, что охранники допустили грубейшие ошибки при конвоировании преступников.