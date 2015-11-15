Видео первых секунд нападения на "Батаклан" в Париже попало в Сеть

Известно,что в результате теракте погиб один из менеджеров группы — британский подданный Ник Александер (Nick Alexander). Ему было 36 лет, за свою жизнь он успел поработать с такими коллективами, как Sum 41, Panic! at the Disco и The Black Keys.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в столице Франции — в Париже и его пригороде Сен-Дени вечером 13 ноября была совершена серия терактов. Недалеко от стадиона "Стад де Франс", где играли футбольные сборные Франции и Германии, подорвали себя три боевика, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу около нескольких кафе и ресторанов. Террористы также захватили заложников в концертном зале "Батаклан", трое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма.





По последним данным, жертвами атак стали почти 130 человек.