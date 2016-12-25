Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура

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Президент России Владимир Путин объявил понедельник, 26 декабря, общенациональным днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ.

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Происшествия СМИ со ссылкой на Минздрав сообщили о гибели всех находившихся на Ту-154

"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", - цитирует главу государства ТАСС.

Напомним, что самолет министерства обороны РФ следовал на авиабазу Хмеймим в Сирии. Ранним утром 25 декабря он пропал с радаров.

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В числе пассажиров Ту-154 находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов и артисты коллектива, а также журналисты.

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Всего на борту находилось 92 человека, включая восьмерых членов экипажа. Обломки самолета обнаружены в акватории Черного моря в районе Сочи.

По факту крушения расследуется уголовное дело. Рассматривается различные версии случившегося. СМИ называют в качестве приоритетной версии техническую неисправность.