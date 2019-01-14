Власти проверяют инцидент в школе в Сызрани, где ученик ударил учителя

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Минобрнауки в Самарской области проводит проверку по факту инцидента в сызранской школе, где учитель физкультуры получила сотрясение головного мозга, вмешавшись в драку между учениками. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя правительства региона.

Агентство пишет, что инцидент произошел 10 января. Двое учеников одной из школ города поссорились, учительница заступилась за одного из них, после чего второй ударил женщину по голове. Педагог обратилась в больницу, где ей поставили диагноз "сотрясение головного мозга". По факту произошедшего стражи порядка проводят проверку, с молодыми людьми, их родителями и свидетелями произошедшего работают инспекторы по делам несовершеннолетних, выясняющие подробности инцидента.

Собеседник агентства уточнила, что учителю оказали всю необходимую медпомощь, ситуация находится на контроле самарского Министерства образования и науки.