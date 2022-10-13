Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО

Среди призванных из запаса жителей Челябинской области в зоне специальной военной операции в Донбассе погибли пятеро мобилизованных. Как сообщает 74.RU, эту информацию подтвердили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера и правительства Челябинской области.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — цитирует издание их сообщение.

Отмечается, что в ускоренном порядке, в дополнение к федеральным выплатам, семьям выделят по 1 млн рублей.

«Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь», — уточнили в пресс-службе Текслера.