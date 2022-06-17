Вместо провала холм. В алтайском селе после дождя взорвало землю

17 июня в алтайском селе Романово пошёл сильный дождь. Его потоки устремились в канализацию, переполнив резервуар рядом с благоустроенной спортивной площадкой, сообщает паблик «В курсе 22».

Часть грунта осела и по периметру резервуара появились провалы в виде траншей, саму ёмкость выдавило вверх и образовался внушительный холм. Аккуратно уложенную плитку разметало в стороны.

Напомним, что на этой неделе в Бийске из-за гидравлических испытаний взорвался асфальт на дороге.