Вместо провала холм. В алтайском селе после дождя взорвало землю

Катастрофические последствия ливня придётся устранять коммунальщикам в райцентре Романово Алтайского края

17 июня 2022, 15:40

17 июня в алтайском селе Романово пошёл сильный дождь. Его потоки устремились в канализацию, переполнив резервуар рядом с благоустроенной спортивной площадкой, сообщает паблик «В курсе 22».

Часть грунта осела и по периметру резервуара появились провалы в виде траншей, саму ёмкость выдавило вверх и образовался внушительный холм. Аккуратно уложенную плитку разметало в стороны.

Напомним, что на этой неделе в Бийске из-за гидравлических испытаний взорвался асфальт на дороге.

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