ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на подлодке "Сан-Хуан"

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Взрыв на борту пропавшей субмарины "Сан-Хуан" мог произойти из-за высокой концентрации водорода. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби.

К такому выводу пришли, учитывая информацию о взрыве, а также то, что на борту подлодки нет торпед, которые могли бы взорваться. "Можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода. Если причина в водороде, мы не знаем, по какой причине образовалось его скопление", — цитирует Бальби агентство.

Отмечается, что аргентинская субмарина перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил, что произошла авария. На борту подлодки находились 44 человека.

Ранее ВМС страны заявили, что произошел одиночный взрыв, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Замглавреда журнала Минобороны "Воин России" капитан первого ранга Василий Дандыкин ранее заявлял агентству, что взрыв торпеды на субмарине не мог полностью уничтожить судно.