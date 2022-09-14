Во Владивостоке подросток попытался убить полицейского за деньги

Во Владивостоке 16-летний подросток в маске попытался зарезать полицейского. Как сообщает Telegram-канал SHOT, по предварительной информации, неизвестные в соцсетях пообещали заплатить ему за это 100 тысяч рублей.

Днём несовершеннолетний подкараулил участкового на проспекте 100-летия Владивостока. Сначала подросток брызнул правоохранителю в лицо из перцового баллончика, а после попытался ранить ножом. Однако мужчина быстро сориентировался и дал отпор нападавшему, после решив его задержать. Молодой человек хотел убежать с места происшествия. Полицейский совершил предупредительный выстрел в воздух, который не остановил подростка, после чего выстрелил ему в ногу.

В результате мальчика увезли в больницу с ранением бедра. Полицейский не пострадал. Все подробности происшествия выясняются.