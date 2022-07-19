Водитель автобуса на Алтае отобрал у пенсионерки документы и послал всех пассажиров

Жительница Камня-на-Оби рассказала «Каменским известиям», как повидала в автобусе такое хамство, какого она еще не видела за 71 год своей жизни.

Женщина отметила, что вечером 28 июня села в автобус №2 на остановке «Насосная».

«Предъявила водителю проездной билет и копию паспорта. Водитель сразу заявил: „А справка где?“ Было совершенно непонятно, что он требует. Тогда он заявил, что мои документы недействительны, что он забирает их. В грубой форме потребовал оплатить проезд. Я отказалась это сделать, ведь у меня проездной билет. Тогда водитель заявил, что не поедет и будет стоять, пока я не оплачу проезд. Однако вскоре поехал, продолжая кричать и возмущаться», — рассказала пенсионерка.

По ее словам, на следующей остановке водитель затормозил, забежал в салон автобуса и заявил, что дальше он не поедет. Но из пассажиров его никто не поддержал.

«Тогда он в истерике закричал на пассажиров: „Да пошли вы все на...“. Подергался, сел за руль и рванул по маршруту. Доехав до своей остановки „Центр“, я вновь попросила отдать мне мои документы, но он заявил, что я должна еще перед ним извиниться. Документы не отдал и уехал», — рассказала женщина.

В диспетчерской ей заявили, что водитель был прав, поскольку она могла «подделать или украсть» документы. На следующий день женщина встретилась с директором предприятия и забрала документы.

«Самое интересное в этой истории то, что закон прямо и четко регламентирует требования к пассажиру: «Пассажир, имеющий право на бесплатный или льготный проезд, обязан иметь при себе и предъявлять документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд (проездной билет) и документ, удостоверяющий личность пассажира, в соответствии с законодательством РФ (паспорт, удостоверение ветерана, содержащее фотографию, либо пенсионное удостоверение, также содержащее фотографию владельца)», — указала пенсионерка.