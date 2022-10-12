Водитель был пьян: на Алтае мать и сын погибли в жестком ДТП

В Госавтоинспекции Республики Алтай прокомментировали жёсткое ДТП, в котором погибли мать и сын. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», столкновение Lexus RX350 под управлением 32-летнего жителя Турочакского района и автомобиля Honda Fit, за рулём которого находился 23-летний житель Чойского района, произошло 11 октября в селе Сугул.

В результате аварии от полученных травм на месте ДТП скончались водитель и пассажир — 55-летняя местная жительница — автомобиля Honda Fit. В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина за рулём второй машины находился в состоянии алкогольного опьянения — уровень алкоголя в крови составил 0,9 промилле.

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Происшествия Десятилетний мальчик попал под КамАЗ на Алтае

Напомним, что накануне десятилетний мальчик попал под колёса КамАЗа в Республике Алтай. Ребёнок шел по разделительному брусу, оступился и упал под колёса грузовика. С травмой ноги мальчика госпитализировали в республиканскую больницу.