Водитель грузовика попытался подкупить полицейского в Алтайском крае

В Алтайском крае полицейские остановили водителя грузовика с неисправностями. Также у него не было страховки.

Как рассказали в региональном главке МВД, мужчина попытался решить вопрос деньгами и предложил полицейскому 20 тысяч тенге.

Сотрудник правоохранительных органов уведомил мужчину о том, что дача взятки является преступлением, но тот не оставил попыток подкупить правоохранителя.

«По данному факту проводится проверка. Денежные средства изъяты в качестве вещественного доказательства», — сказано в сообщении.

В МВД напомнили, что дача взятки полицейскому является основанием для возбуждения уголовного дела.