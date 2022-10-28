Водитель грузовика попытался подкупить полицейского в Алтайском крае
У мужчины не было страховки, а уладить вопрос он решил за 20 тысяч тенге
28 октября 2022, 09:26, Илья Звягинцев
В Алтайском крае полицейские остановили водителя грузовика с неисправностями. Также у него не было страховки.
Как рассказали в региональном главке МВД, мужчина попытался решить вопрос деньгами и предложил полицейскому 20 тысяч тенге.
Сотрудник правоохранительных органов уведомил мужчину о том, что дача взятки является преступлением, но тот не оставил попыток подкупить правоохранителя.
«По данному факту проводится проверка. Денежные средства изъяты в качестве вещественного доказательства», — сказано в сообщении.
В МВД напомнили, что дача взятки полицейскому является основанием для возбуждения уголовного дела.
Комментарии
Новости партнеров