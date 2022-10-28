Водитель грузовика попытался подкупить полицейского в Алтайском крае

У мужчины не было страховки, а уладить вопрос он решил за 20 тысяч тенге

28 октября 2022, 09:26, Илья Звягинцев

В Алтайском крае полицейские остановили водителя грузовика с неисправностями. Также у него не было страховки.

Как рассказали в региональном главке МВД, мужчина попытался решить вопрос деньгами и предложил полицейскому 20 тысяч тенге.

Сотрудник правоохранительных органов уведомил мужчину о том, что дача взятки является преступлением, но тот не оставил попыток подкупить правоохранителя.

«По данному факту проводится проверка. Денежные средства изъяты в качестве вещественного доказательства», — сказано в сообщении.

В МВД напомнили, что дача взятки полицейскому является основанием для возбуждения уголовного дела.

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