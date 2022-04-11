Водитель из Алтайского края получил тюремный срок за «пьяный» наезд на девушку

Жителя Роднинского района осудили за «пьяный» наезд за рулем автомобиля на 16-летнюю девушку, которой привел к ее смерти. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 32-летнему мужчине назначили наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, днем 30 августа 2021 года в селе Родино 32-летний мужчина, управляя автомобилем иностранного производства в состоянии алкогольного опьянения, при совершении обгона не справился с управлением и допустил наезд на 16-летнюю девушку. Несовершеннолетняя впоследствии скончалась от полученных травм в медицинском учреждении.

Суд принял во внимание доводы следствия и признал мужчину виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), кроме тюремного срока также лишив его прав на три года.