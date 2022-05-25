Водитель кроссовера сбил ребенка на велосипеде в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске несовершеннолетний велосипедист попал под колёса иномарки, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Авария случилась 24 мая около 15:15 на улице Чорос-Гуркина. 44-летний водитель Volvo XC90 сбил ребёнка на повороте, когда тот пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет.

«В результате ДТП в приёмный покой республиканской детской больницы был доставлен велосипедист, однако госпитализация ему не потребовалась. Водитель трезвый», — говорится в сообщении.

Привлекать к административной ответственности участников аварии не стали.