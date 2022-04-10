Водитель насмерть задавил мужчину в алтайском селе

В алтайском селе Корчино водитель сбил 50-летнего мужчину, который шёл по улице Комсомольской. Как сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДТП произошло 9 апреля в 22:10 в районе дома № 19.

Мужчина двигался в попутном транспортному средству направлении. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на пешехода, после чего скрылся в неизвестном направлении.

От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства аварии, проводятся разыскные мероприятия.

Если кому-то из граждан известна какая-либо информация по данному факту, просьба сообщить в полицию.