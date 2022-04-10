Водитель насмерть задавил мужчину в алтайском селе
Мужчина двигался в попутном транспортному средству направлении
В алтайском селе Корчино водитель сбил 50-летнего мужчину, который шёл по улице Комсомольской. Как сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДТП произошло 9 апреля в 22:10 в районе дома № 19.
Мужчина двигался в попутном транспортному средству направлении. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на пешехода, после чего скрылся в неизвестном направлении.
От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства аварии, проводятся разыскные мероприятия.
Если кому-то из граждан известна какая-либо информация по данному факту, просьба сообщить в полицию.