Водитель пикапа насмерть сбил пешехода на Алтае

Пешеход попал под колёса автомобиля и погиб в селе Балыктуюль Улаганского района Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Инцидент случился 29 октября около 18:30. 36-летний мужчина шёл по краю проезжей части навстречу пикапу Great Wall CC1022SY под управлением 34-летнего местного жителя. В итоге иномарка сбила пешехода.

От полученных травм сельчанин скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

«Необходимо отметить, что пешеход двигался по проезжей части без светоотражающих элементов, использование которых могло сохранить ему жизнь и здоровье», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 31 октября в Романовском районе Алтайского крае с трассы слетел пассажирский автобус. Пострадали два человека.