Водитель погиб при столкновении трёх автомобилей на алтайской трассе

Водитель ВАЗ-2109 погиб в ДТП на трассе Бийск — Белокуриха. Авария произошла 4 февраля в 07:50 в шести километрах от села Смоленское, сообщает МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, женщина 1981 года рождения на автомобиле Toyota RAV4 выехала на встречную полосу и столкнулась с “девяткой”, после чего ВАЗ врезался в автобус ПАЗ, в котором находились семь пассажиров.

После столкновения обе легковые машины загорелись. Водитель ВАЗа скончался на месте аварии. Остальные участники ДТП не пострадали.

Напомним, 27 января из-за гололёда на дорогах Барнаула произошло несколько ДТП, есть травмированные.