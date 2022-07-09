Водитель с признаками опьянения врезался в автобусную остановку в Новосибирске

В момент аварии четыре женщины дожидались общественного транспорта. Одна из них погибла от полученных травм

9 июля 2022, 11:45, Илья Звягинцев

В Новосибирске водитель каршеринга врезался в автобусную остановку. Об этом сообщили в региональном МВД.

Водитель на арендованном автомобиле «Volkswagen Polo» двигался по улице Ипподромской, не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. В результате происшествия три женщины получили травмы, а 67-летняя горожанка скончалась на месте.

В результате медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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