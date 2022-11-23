Водитель сахалинского депутата спровоцировал аварию на трассе

На Сахалине произошла авария с участием автомобиля, в котором находилась депутат думы Елена Касьянова. Об этом сообщает Life.

По предварительной информации, водитель внедорожника, в котором сидела Касьянова, выехал на полосу встречного движения, несмотря на знак «Обгон запрещён».

Из-за этого автомобиль с депутатом столкнулся с двумя машинами, а пассажирка одной из них пострадала.

Сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место аварии, отметили, что на дороге было очень скользко.

Сама Касьянова уже заявила о том, что окажет пострадавшей всю необходимую помощь.