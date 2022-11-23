Водитель сахалинского депутата спровоцировал аварию на трассе
Мужчина проигнорировал знак «Обгон запрещён» и выехал на полосу встречного движения
23 ноября 2022, 09:58, Илья Звягинцев
На Сахалине произошла авария с участием автомобиля, в котором находилась депутат думы Елена Касьянова. Об этом сообщает Life.
По предварительной информации, водитель внедорожника, в котором сидела Касьянова, выехал на полосу встречного движения, несмотря на знак «Обгон запрещён».
Из-за этого автомобиль с депутатом столкнулся с двумя машинами, а пассажирка одной из них пострадала.
Сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место аварии, отметили, что на дороге было очень скользко.
Сама Касьянова уже заявила о том, что окажет пострадавшей всю необходимую помощь.
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