Водитель Skoda сбил инспектора ДПС в Москве

Сотрудник ДПС погиб в Москве в результате ДТП - его сбил автомобиль Skoda Octavia на ТТК Москвы. После наезда инспектор упал с эстакады и от полученных травм погиб на месте. Об этом сообщает "ТАСС".

Как пишет издание инцидент произошел в воскресенье, 24 января, в 02:20 (мск) на третьем транспортном кольце (ТТК) при съезде на Нижегородскую улицу.

В полиции уточняют, что водитель иномарки на внутренней стороне ТТК не справился с управлением и совершил наезд на инспектора ДПС, который оформлял ДТП.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.