Водитель УАЗа пострадал при столкновении с иномаркой на Алтае

Водитель пострадал в результате ДТП в Горном Алтае, сообщили в МВД республики.

Авария случилась 13 сентября около 18:30 в Онгудайском районе вблизи села Купчегень. Предварительно установлено, что 42-летний житель Кош-Агачского района ехал на автомобиле УАЗ-39094 со стороны села Акташ в направлении села Онгудай.

«Перед выполнением манёвра разворот налево заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, в результате чего допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Toyota Voxy, за рулём которого находился 48-летний житель села Кош-Агач. Водитель иномарки совершал обгон впереди движущегося транспортного средства, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения», — говорится в сообщении.

Фото: 04.мвд.рф

Водителя отечественного авто госпитализировали. В отношении него завели административное дело по статье о невыполнении ПДД уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимущественным правом движения (ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ).