Водитель за рулем иномарки сбил девочку на пешеходном переходе в Барнауле и скрылся

Полиция разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло в 08:00 10 февраля в Барнауле на улице Попова, в районе дома № 99. Как сообщили в отделении пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Барнаулу, неизвестный мужчина за рулём иномарки наехал на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия девочке была оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, не госпитализирована. Водитель покинул место происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают седан иностранного производства в кузове чёрного цвета с левосторонним расположением руля. Управлял автомобилем мужчина, на вид 50 лет, в очках, с щетиной на лице.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить по телефонам ГИБДД: 393-605, 393-544, 391-090 либо обратиться по адресу: Барнаул, улица 10-я Западная, 5, кабинет № 106.