Военный самолет с десятками людей на борту разбился на Филиппинах
Погибли не менее 17 человек
4 июля 2021, 15:43, Илья Звягинцев
Самолет ВВС Филиппин разбился в районе архипелага Сулу 4 июля. На его борту находились не менее 92 человек, среди которых три пилота и пять членов экипажа, сообщает ТАСС.
"В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы спасти пассажиров и экипаж", - рассказал командующий ВС республики Сирилито Собеджана.
Сообщается, что погибшими считаются не менее 17 человек. Около 40 получили ранения. Спасательная операция продолжается.
Согласно информации ВВС республики, во время приземления в аэропорту самолет пропустил полосу и врезался в близлежащую деревню.
Для борьбы с огнем на место происшествия прибыли пожарные.
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