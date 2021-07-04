Военный самолет с десятками людей на борту разбился на Филиппинах

Самолет ВВС Филиппин разбился в районе архипелага Сулу 4 июля. На его борту находились не менее 92 человек, среди которых три пилота и пять членов экипажа, сообщает ТАСС.

"В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы спасти пассажиров и экипаж", - рассказал командующий ВС республики Сирилито Собеджана.

Сообщается, что погибшими считаются не менее 17 человек. Около 40 получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Согласно информации ВВС республики, во время приземления в аэропорту самолет пропустил полосу и врезался в близлежащую деревню.

Для борьбы с огнем на место происшествия прибыли пожарные.