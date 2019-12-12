Военный вертолет под управлением опытных летчиков разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28Н, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

11 декабря 2019 года около 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)", – сказали в ведомстве.

Техника полностью разрушена. Весь экипаж погиб. Вертолет совершал вылет без боекомплекта, поэтому разрушений на земле нет.

К месту аварии направлена специальная комиссия Главного командования ВКС. Бортовые самописцы целы. После их изучения можно будет установить точную причину катастрофы.

В результате падения погибли заместитель командира полка по летной подготовке и командир эскадрильи.