Волейбольный матч чемпионата России в Барнауле чуть не закончился массовой дракой

Волейбольный матч чемпионата России в Барнауле между екатеринбургским «Локомотивом-Изумруд» и алтайским «Университетом» чуть не закончился массовой дракой. Как сообщает «Толк», игрок оппонентов местного клуба остался недоволен решением судей касательно финального розыгрыша и сломал щит с надписью «Правительство Алтайского края», что вызвало конфликт.

В пресс-службе «Университета» заявили, что дисциплинарный комитет федерации волейбола России оценит поведение игрока команды «Локомотив-Изумруд».

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Спорт Волейболисты барнаульского «Университета» дома обменялись победами с одним из лидеров

Напомним, что в первой встрече с екатеринбургским клубом «Университет» уступил со счётом 0:3 (22:25, 18:25, 21:25). 6 ноября в повторной игре «студенты» сумели взять реванш в упорной борьбе — 3:2 (25:27, 25:21, 25:20, 18:25, 17:15).