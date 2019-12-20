Волонтер нашла плачущего мальчика на трассе, но его отец не обрадовался

Жительница Краснодарского края нашла плачущего шестилетнего ребенка на обочине трассы Ейск – Копанская в 10 километрах от ближайшего населенного пункта, сообщает телеканал "360".

Правоохранители утверждают, что ребенок выскочил из грузовика отца, пока мужчина искал шапку. Но волонтер, нашедшая ребенка, не видела ни отца, ни его машины.

"Они ехали на автомобиле с отцом ребенка. В окно вылетела шапка. Отец остановился, оставил ребенка в машине, сказал не выходить и пошел искать шапку, – пояснили в пресс-службе регионального управления МВД. – Ребенок выскочил из автомобиля, потерял отца, автомобиль и остался на трассе. Проезжала девушка, увидела ребенка, взяла его и отвезла в отдел полиции".

Полицейские рассказали, что мужчина своими силами стал искать мальчика, а потом позвонил в полицию, где ему сказали, что ребенок уже в отделении. С беспечным родителем провели профилактическую беседу, но никакого дела не возбуждали.

Девушка, нашедшая ребенка, усомнилась в версии мужчины. Она уточнила, что ехала по трассе, разворачивалась на ней, но не видела ни стоящего грузовика, ни его владельца.

"Он заявил, что якобы на трассе стоял его грузовик. Грузовика никакого не было, это видно из видео. По первой версии, у него вытекло масло. Он стоял, доливал масло на трассе, ребенок умудрился вылезти и уйти, – уточнила неравнодушная гражданка. – По второй версии, они ехали с открытым окном в грузовике, ребенок выкинул шапку в окно, кто-то из них пошел ее искать. Но никакого грузовика на трассе не было".

По словам девушки, мальчик был "без шапки, замерзший, испуганный, плакал". Кроме того, она не увидела никакой радости на лице отца, когда ему вернули ребенка.

"На вид мне отец показался подозрительным, – поделилась она. – Нормальный человек обрадовался бы, что ребенок жив, цел, что его вернули и все хорошо. А человек был вообще недоволен тем, что ребенка увезли".