Вооруженного мужчину задержали у Белого дома в США
При аресте мужчина оказал сопротивление, но был скручен сотрудником службы безопасности
6 ноября 2016, 15:27
Фото: thegreatmiddleeast.com
Мужчину с оружием задержал рядом с Белым домом в Вашингтоне сотрудник Секретной службы США, передает ТАСС.
В связи с произошедшим входы и выходы в резиденции президента были временно перекрыты. Известно, что у задержанного не было лицензии на ношение оружия.
Отмечается, что мужчина оказал сопротивление, но был скручен сотрудником службы безопасности.
Президента США Барака Обамы в резиденции в этот момент не было. Пока что имя задержанного и другие детали инцидента не раскрываются.
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