Вооруженного мужчину задержали у Белого дома в США

Фото: thegreatmiddleeast.com

Мужчину с оружием задержал рядом с Белым домом в Вашингтоне сотрудник Секретной службы США, передает ТАСС.

В связи с произошедшим входы и выходы в резиденции президента были временно перекрыты. Известно, что у задержанного не было лицензии на ношение оружия.

Отмечается, что мужчина оказал сопротивление, но был скручен сотрудником службы безопасности.

Президента США Барака Обамы в резиденции в этот момент не было. Пока что имя задержанного и другие детали инцидента не раскрываются.