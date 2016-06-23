Вооруженный мужчина в Германии открыл стрельбу в кинотеатре

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В Германии в городе Фирнхайм вооруженный мужчина в маске открыл стрельбу в кинотеатре, полном людей. Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и поясом с патронами. Полиция объявила в городе чрезвычайную ситуацию, были вызваны дополнительные отряды спецназа и вертолеты. Во время спецоперации стрелок был убит.

Информация о пострадавших пока поступает противоречивая. Так, "Российская газета" со ссылкой на очевидцев и местные СМИ пишет, что ранены десятки человек: по разным данным от 25до 50-ти.

"Известия" со ссылкой на Sputnik передает, что никто из посетителей во время стрельбы не пострадал. Между тем, прокуратура и уголовная полиция федеральной земли Гессен начали расследование. О личности стрелка пока ничего не сообщается.