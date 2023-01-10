Восьмерых человек спасли при пожаре в барнаульской многоэтажке

Пострадавших нет

10 января 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле спасатели эвакуировали восьмерых человек во время пожара в пятиэтажке на улице Георгия Исакова.

Сообщение о возгорании в одной из квартир на первом этаже поступило диспетчеру 10 января в 05:14. Дом стремительно заполнялся едким дымом.

«Спасатели немедленно приступили к эвакуации жильцов. В итоге восемь человек вывели бойцы на свежий воздух», — рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар потушили на площади около 15 метров, в его ликвидации участвовали 14 человек и 3 единицы техники. Пострадавших нет.