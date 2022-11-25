Возбудили дело: в Казани мать жестко избила девочку и отправила видео отцу

Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации резонансного видео о жестоком избиении маленького ребенка матерью в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу татарстанского СУ СКР.

Напомним, что накануне в Сети появились кадры, на которых женщина избивает собственную дочь, а после выставляет ее на балкон. Судя по ее словам, видео предназначалось для отца девочки. Известно, что у женщины есть еще двое детей — старший ребенок воспитывается у бабушки.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена видеозапись и сообщение, согласно которым в городе Казани женщина избила полуторагодовалую дочь и выставила ее на балкон. По данному факту ... возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пункту „г“ части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)», — говорится в релизе.

Сейчас все трое детей в безопасности. Двое малышей, которые жили с матерью, находятся под присмотром в больнице. По предварительной информации, семья состояла на учете по делам несовершеннолетних.