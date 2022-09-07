Возгорание возле Бийского олеумного завода локализовано
Сейчас площадь горящей лесной зоны составляет около 700 квадратных метров
7 сентября 2022, 19:37
Пожар неподалеку от Бийского олеумного завода локализован. Как сообщает Telegram-канал «Ленина, 59», об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
На месте работают 98 человек и 27 единиц техники. В 17:50 им удалось локализовать возгорание на площади 700 квадратных метров. Продолжаются работы по тушению лесной зоны, угрозы предприятию нет.
Как сообщает «Бийский рабочий», территория пожара оцеплена сотрудниками ГИБДД и Росгвардии.
Огромный столб дыма, работают сирены: в бийской промзоне загорелись лес и трава
Напомним, что пожар произошел 7 сентября. Распространению пламени способствует сухая и ветреная погода. В районе возле завода некоторое время работала сирена.
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