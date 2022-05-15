Возле Телецкого озера в Горном Алтае бушует природный пожар

В районе села Артыбаш Турочакского района действует природный пожар. Первоначально сообщалось, что площадь пожара составляла 1 га, в настоящее время площадь возросла до 2 га, сообщает «Новости Горного Алтая».

Сперва в ликвидации пожара было задействовано 66 человек, 13 единиц техники подразделений Главного управления МЧС России по Республике Алтай, лесного хозяйства, администрации района, добровольных пожарных формирований. Затем к месту пожара были привлечены дополнительные силы и вертолет.

К месту пожара выехал начальник ГУ МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков. Группировка состоит из пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по РА, добровольных пожарных формирований, сил и средств администрации Турочакского района, специалистов лесного хозяйства.

Местное население проводит работу по организации противопожарного разрыва — лесной просеки протяженность около километра.