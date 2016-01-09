Врача больницы в Белгороде, одним ударом убившего пациента, уволили

Подозреваемый в убийстве пациента по неосторожности врач горбольницы Белгорода уволен с занимаемой должности, сообщили в региональном Следкоме.

Пациент городской больницы №2 Белгорода умер вечером 29 декабря 2015 года. Накануне в интернете появилась запись с видеокамер, где зафиксировано событие. Посмотреть ее можно здесь.

Сотрудники больницы принимали пациента, в комнату вошел молодой доктор и удар мужчину, тот упал на пол и больше не двигался. Оказанные позже реанимационные действия его не спасли.

"О гибели пациента в установленном порядке из больницы сообщили в правоохранительные органы. Тело погибшего было направлено на вскрытие, которое показало наличие черепно-мозговой травмы", - сообщили в ведомстве.

После произошедшего врач был уволен с занимаемой должности.

В СУ СК подчеркивают, что уголовное дело было заведено уже 30 декабря 2015 года, а не после того, как видео 8 января 2016 года было выложено в сеть и затем опубликовано в десятках СМИ страны. Однако официальное сообщение о данном факта действительно появилось на сайте следкома уже после шумихи, поднятой журналистами и блогерами.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Врачу грозит лишение свободы сроком на два года.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Подозреваемый имеет на территории Белгородской области постоянное место жительства, семью, ранее избранную меру пресечения не нарушает, оснований для ее изменения у следствия на настоящий момент не имеется. Действия подозреваемого квалифицированы как причинение смерти по неосторожности, поскольку на настоящее время у следствия не имеется оснований утверждать, что врач хотел совершить убийство пациента", - добавили в СК.