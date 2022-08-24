Врачи не потребовались: подробности наезда трамвая на женщину в Барнауле

В барнаульской ГИБДД рассказали подробности наезда трамвая на женщину, который произошёл ранним утром 24 августа на проспекте Ленина в районе дома № 157. После ДТП пострадавшая ушла с места происшествия и не стала обращаться за медицинской помощью.

По предварительной информации, 38-летняя женщина, управляя трамваем, допустила наезд на женщину-пешехода. Сведений об обращении пешехода в медицинские учреждения города Барнаула в дежурную группу ОБДПС Госавтоинспекции города Барнаула не поступало, на место скорую помощь не вызывали.

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Происшествия В Барнауле женщина попала под трамвай и ушла домой, парализовав движение

Напомним, что в результате инцидента было парализовано движение трамваев на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной. ДТП оформили без пострадавших.