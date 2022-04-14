Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома в Брянской области. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, действия украинских военных привели к повреждению двух жилых домов в поселке городского типа Климово. На данный момент известно о пострадавших среди местных жителей. На месте работают экстренные службы, людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает Минздрав РФ, после обстрела в Брянской области пострадали семь человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Напомним, что 14 апреля ВСУ нанесли удар по погранпункту в Климовском районе Брянской области с использованием двух снарядов. По информации ФСБ, обстрел велся из минометов. В Климовской центральной районной больнице заявили, что в результате атаки пострадали семь человек, среди которых беременная женщина и ребенок.