Вторая туристка в Египте погибла после нападения акулы

Власти Египта заявили о гибели ещё одной туристки, на которую напала акула. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахл-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря», — заявили в Министерстве окружающей среды Египта.

Отмечается, что специалисты работают над сбором данных, чтобы выяснить, почему акулы стали нападать на людей.

Ранее сообщалось, что женщина скончалась в больнице после того, как акула откусила ей руку и ногу.