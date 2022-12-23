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Вы — изменник Родины. Телефонные мошенники придумали «актуальный развод» для жителей Алтая

Аферисты заявили, что от имени мужчины переводят деньги на поддержку ВСУ

23 декабря 2022, 16:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Республике Алтай мужчину убедили в том, что он стал фигурантом дела «об измене Родине», пишут «Новости Горного Алтая».

Неизвестные позвонили мужчине и устроили спектакль: представлялись сотрудниками различных правоохранительных органов и Центробанка.

«Рассказали, что от его имени осуществляются переводы денег на поддержку ВСУ, и тем самым он финансирует террористическую деятельность. За это ему грозит серьёзное наказание», — поясняет издание.

Мошенники отправили жертве якобы чеки, которые «подтверждают переводы». После этого сказали оперативно снять деньги со всех банковских счетов и внести их на «корреспондентский счёт».

Мужчина выполнил все инструкции аферистов, в общей сложности более 500 тысяч рублей.

Комментарии 8

  • Так этим пособникам хохлов и надо
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Очень много сейчас лодырей развелось, которые не хотят работать, но хотят получить ваши деньги. Не ведите никаких переговоров по телефону. Узнавайте, куда ЛИЧНО подойти для решения проблемы - полиция, МВД, прокуратора и т.д. И не поддавайтесь на уговоры мошенников решить всё по телефону (будут давить на вас, что время уходит, что по телефону быстрее).
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Сколько не пишут о простофилях, но они не переводятся.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Жулики и лохи всегда были и будут. То наперстки, то МММ, то пенсионная реформа..
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, сколько ни пишут про мошенников, но они не переводятся. Виноваты именно они, а не те, кто верит людям.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Мужчина выполнил все инструкции аферистов --- похоже правда ВСУ переводил
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Первый раз не хочется мошенников обвинять, они реально пробандеровцев напугать могут, а это полезно
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Первый раз не хочется мошенников обвинять, они реально пробандеровцев напугать могут, а это полезно Лови свидомого
    25 декабря, Гость   Ответить
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