В Республике Алтай мужчину убедили в том, что он стал фигурантом дела «об измене Родине», пишут «Новости Горного Алтая».

Неизвестные позвонили мужчине и устроили спектакль: представлялись сотрудниками различных правоохранительных органов и Центробанка.

«Рассказали, что от его имени осуществляются переводы денег на поддержку ВСУ, и тем самым он финансирует террористическую деятельность. За это ему грозит серьёзное наказание», — поясняет издание.

Мошенники отправили жертве якобы чеки, которые «подтверждают переводы». После этого сказали оперативно снять деньги со всех банковских счетов и внести их на «корреспондентский счёт».

Мужчина выполнил все инструкции аферистов, в общей сложности более 500 тысяч рублей.