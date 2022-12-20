Вылетел на «встречку». Водитель Land Cruiser погиб в страшном ДТП на Алтае
Автомобилист врезался в грузовую «Газель»
20 декабря 2022, 11:50, Никита Черников
Человек погиб в результате ДТП в Тальменском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Авария случилась 19 декабря на Чуйском тракте в четырёх километрах от посёлка Среднесибирского.
Предварительно установили, что 57-летний водитель Toyota Land Cruiser ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, но по пути выскочил на «встречку» и врезался в ГАЗ-380432 под управлением 60-летнего мужчины.
Кадр из видео: Barnaul 22
«В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — подчеркнули в ведомстве. По факту произошедшего проводят проверку.
247 человек погибли на дорогах Алтайского края за 11 месяцев 2022 года. Многие ДТП совершались из-за уставших водителей
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