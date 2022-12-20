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Вылетел на «встречку». Водитель Land Cruiser погиб в страшном ДТП на Алтае

Автомобилист врезался в грузовую «Газель»

20 декабря 2022, 11:50, Никита Черников

Кадр из видео: Barnaul 22
Кадр из видео: Barnaul 22

Человек погиб в результате ДТП в Тальменском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария случилась 19 декабря на Чуйском тракте в четырёх километрах от посёлка Среднесибирского.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель Toyota Land Cruiser ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, но по пути выскочил на «встречку» и врезался в ГАЗ-380432 под управлением 60-летнего мужчины.

Кадр из видео: Barnaul 22

«В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — подчеркнули в ведомстве. По факту произошедшего проводят проверку.

Комментарии 1

  • А водитель газель в каком состоянии.
    20 декабря, Гость   Ответить
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