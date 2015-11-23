Выжившие после теракта в Мали россияне вернулись в Ульяновск
На борту прибывшего самолета находились девять сотрудников компании "Волга-Днепр". В Мали погибли шесть российских работников.
23 ноября 2015, 10:03
В Ульяновск прибыли выжившие после теракта в Мали россияне. Самолет с ними едва не отправили в Казань из-за сложных метеоусловий, сообщает РИА "Новости".
На борту находились шесть выживших при нападении террористов сотрудников авиакомпании "Волга-Днепр", а также три ее работника, которых не оказалось на месте происшествия. Другие шестеро сотрудников погибли в Мали.
ТАСС уточняет, что тела погибших доставят в следующие выходные. Родственников оповестили о произошедшем еще в субботу. Они получат материальную компенсацию в размере около одного миллиона рублей через 3-4 дня, сказала начальник Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области Екатерина Сморода.
Напомним, около десяти боевиков напали на отель Radisson в центре столицы Мали в пятницу, 20 ноября. Террористы захватили в заложники 170 человек, из них погибли 19. Ответственность за нападение на себя взяла присягнувшая на верность "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещенная в России) террористическая группировка "Аль-Мурабитун".
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Сотрудники российской авиакомпании говорят, что выжить удалось тем, кто на момент нападения находился в своих номерах и смог забаррикадироваться. Погибшие же находились в лобби отеля на завтраке.
В Ульяновской области 23 ноября объявлен днем траура. Все праздничные мероприятия в этот день отменены, флаги приспущены. В храмах региона состоится панихида по умершим.
На борту находились шесть выживших при нападении террористов сотрудников авиакомпании "Волга-Днепр", а также три ее работника, которых не оказалось на месте происшествия. Другие шестеро сотрудников погибли в Мали.
ТАСС уточняет, что тела погибших доставят в следующие выходные. Родственников оповестили о произошедшем еще в субботу. Они получат материальную компенсацию в размере около одного миллиона рублей через 3-4 дня, сказала начальник Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области Екатерина Сморода.
Напомним, около десяти боевиков напали на отель Radisson в центре столицы Мали в пятницу, 20 ноября. Террористы захватили в заложники 170 человек, из них погибли 19. Ответственность за нападение на себя взяла присягнувшая на верность "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещенная в России) террористическая группировка "Аль-Мурабитун".
Читайте также: Опубликован список погибших в Мали россиян
Сотрудники российской авиакомпании говорят, что выжить удалось тем, кто на момент нападения находился в своих номерах и смог забаррикадироваться. Погибшие же находились в лобби отеля на завтраке.
В Ульяновской области 23 ноября объявлен днем траура. Все праздничные мероприятия в этот день отменены, флаги приспущены. В храмах региона состоится панихида по умершим.
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