«Взрослые и дети плакали». Лапу собаки затянуло между ступенями эскалатора в барнаульском ТРЦ
Животное удалось спасти
5 сентября 2022, 13:10, Никита Черников
В барнаульском ТРЦ Galaxy лапу собаки затянуло между ступенями эскалатора, сообщает Barnaul 22.
По информации очевидцев, происшествие случилось 3 сентября. Женщина ехала на эскалаторе, но в нарушение правил не взяла четвероногого на руки.
«Правила не соблюдала или не знала, что собаку нужно брать на руки. В итоге лапку животного затянуло между ступенями. Очевидцы говорят, что собака жутко кричала, многие взрослые и дети плакали», — говорится в сообщении.
Животное выручил охранник одного из отделов, который оперативно нажал на кнопку «Стоп». Собаку вытащили из западни, сильных видимых травм посетители не обнаружили.
Комментарии
Новости партнеров