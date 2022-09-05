«Взрослые и дети плакали». Лапу собаки затянуло между ступенями эскалатора в барнаульском ТРЦ

В барнаульском ТРЦ Galaxy лапу собаки затянуло между ступенями эскалатора, сообщает Barnaul 22.

По информации очевидцев, происшествие случилось 3 сентября. Женщина ехала на эскалаторе, но в нарушение правил не взяла четвероногого на руки.

«Правила не соблюдала или не знала, что собаку нужно брать на руки. В итоге лапку животного затянуло между ступенями. Очевидцы говорят, что собака жутко кричала, многие взрослые и дети плакали», — говорится в сообщении.

Животное выручил охранник одного из отделов, который оперативно нажал на кнопку «Стоп». Собаку вытащили из западни, сильных видимых травм посетители не обнаружили.