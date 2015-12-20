Взрыв бытового газа произошел в жилом доме Волгограда. Видео

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме Волгограда. Обрушилось три квартиры.

20 декабря 2015, 12:26
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме Волгограда,  есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает "ТАСС".

Как пишет издание, в результате ЧП произошло обрушение трех квартир. Взрыв прогремел на седьмом этаже.

ЧП произошло в 11.50 (мск) в многоквартирном жилом доме по улице Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда. 
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